Venus Williams respeitou a sinalização em acidente que matou um homem

Homem de 78 anos perdeu a vida numa colisão contra o carro que a tenista conduzia.

08.07.17

A polícia de Palm Beach Gardens, nos Estados Unidos, concluiu na sexta-feira que a tenista Venus Williams não passou um sinal vermelho no acidente que originou a morte de um homem de 78 anos, em 09 de junho."Com base nas provas recolhidas, determinou-se que o veículo conduzido por Venus Williams entrou legalmente no cruzamento com o sinal verde", informou a polícia.Segundo as autoridades, o acidente ocorreu em Palm Beach Gardens, perto da residência da mais velha das irmãs Williams.O choque entre os dois veículos aconteceu num cruzamento. No outro automóvel seguia um casal, uma mulher, de 68 anos, que conduzia o carro, e o seu marido, de 78, que foram transportados para um hospital.A mulher sofreu múltiplas fraturas e o homem um ferimento grave na cabeça, acabando por falecer no hospital duas semanas depois de ser internado.Na altura, a polícia garantiu que Venus Williams não conduzia sob o efeito de álcool ou drogas, nem utilizava qualquer dispositivo eletrónico.As autoridades assinalaram que a investigação continua em curso, mas explicaram que, após as análises das gravações das câmaras de segurança, Williams reduziu a velocidade ao chegar ao cruzamento, devido ao trânsito.Foi nesse momento, que o veículo da tenista sofreu um embate de outro carro, onde seguia o casal, versão que coincide com a apresentada pelos advogados de Williams.Poucos dias antes do arranque do torneio de ténis Wimbledon, a tenista confessou estar "devastada" com o sucedido e não contece as lágrimas durante