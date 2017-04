Vera Nunes vence Maratona de Zurique

A atleta do Benfica Vera Nunes

A atleta do Benfica Vera Nunes venceu este domingo a Maratona de Zurique, na Suíça, completando a distância em 2:34.17 horas.Vera Nunes, de 37 anos, retirou assim quase três minutos à sua melhor marca pessoal, que tinha sido estabelecida em Milão em 2016 (2:37.11 horas).Em 2016, a atleta benfiquista tinha já terminado no segundo lugar a Maratona de Milão, em Itália, com o tempo de 2:37.11 horas.