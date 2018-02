Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vida difícil para Soares no FC Porto

Avançado pode partir para a China. Mercado fecha no fim do mês.

Por João Pedro Óca | 08:39

Vida difícil para Soares no FC Porto. O avançado brasileiro tem vindo a perder espaço na equipa e poderá sair para o campeonato chinês até ao final do mês.



No último jogo dos dragões, diante do Sp. Braga, o brasileiro foi para a bancada por opção de Sérgio Conceição, mesmo depois de ter aquecido com os companheiros antes do encontro. Uma decisão que se pode entender como mais uma prova da frágil situação de Tiquinho Soares no clube, depois do caso da substituição na meia-final da Taça da Liga frente ao Sporting.



O brasileiro reagiu mal ao sair do campo e deixou Sérgio Conceição furioso. Tal como o CM noticiou na última sexta-feira, esse episódio motivou um clima de tensão com o técnico perante todo o grupo.



De seguida, Conceição abriu a porta de saída a Soares e as entradas de Gonçalo Paciência e Waris, em janeiro, comprometem ainda mais a sua continuidade. No último jogo, o brasileiro foi ultrapassado pelos reforços que foram a jogo na segunda parte.



A janela de transferências na China fecha a 28 de fevereiro e, nesse sentido, esta será uma boa oportunidade para os dragões encaixarem uma considerável quantia financeira.