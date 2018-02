Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogador do Aves cai inanimado no relvado após chocar com adversário

Traumatismo cranioencefálico deu origem a amnésia e a perda de consciência.

06.02.18

Tissone, do Desportivo das Aves caiu, esta terça-feira, inanimado no relvado após chocar com um adversário. O futebolista sofreu um traumatismo cranioencefálico decorrente de um choque com Sparagna, do Boavista, revelou o clube de Vila das Aves após o jogo da 21.ª jornada da I Liga.



O médio argentino, que fez o primeiro jogo a titular ao serviço do Aves chocou com o adversário ao minuto 79 e ficou inconsciente, mas acabou por ser transportado ao Hospital de Famalicão já consciente.



O clube avense revelou que o traumatismo cranioencefálico deu origem a amnésia e a perda de consciência. O jogador saiu de maca para o exterior do estádio, esteve numa primeira ambulância, mas acabou por ser transferido para uma segunda viatura do INEM para ser transportado ao Hospital de Famalicão.







O Desportivo das Aves venceu em casa o Boavista, por 3-0, e pôs fim a uma série de sete jogos sem ganhar na I Liga portuguesa de futebol, mas manteve-se no último lugar.



No jogo que encerrou a 21.ª jornada, Paulo Machado abriu o marcador, de grande penalidade, aos oito minutos, e Alexandre Guedes ampliou a diferença antes do intervalo, aos 44, enquanto Vítor Gomes completou o resultado, aos 70.



Com a sua quarta vitória no campeonato, o Desportivo das Aves, 18.º e último classificado, passou a somar 17 pontos, menos um do que Estoril Praia e Vitória de Setúbal, enquanto o Boavista segue no nono lugar, com 27.