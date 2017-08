Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo-árbitro exige "mais cuidado" e vai "trazer mais justiça"

Miguel Leal disse que os jogadores axadrezados têm "ideia do que poderá vir a ser a realidade deste campeonato".

Por Lusa | 14:59

O treinador do Boavista admitiu este sábado que o vídeo-árbitro, que este ano começará a ser utilizado na I Liga portuguesa de futebol, obrigará os jogadores a terem "mais cuidado" e vai "trazer mais justiça.



Miguel Leal, que falava durante a antevisão do jogo com o Portimonense, segunda-feira (17h00), disse que os jogadores axadrezados têm "ideia do que poderá vir a ser a realidade deste campeonato", vaticinando que este será "ligeiramente diferente" dos anteriores.



"Vai haver algumas situações em que eles terão de ter mais cuidado, nomeadamente nas agressões, e depois nos lances de bola parada e em algumas situações golo. Às vezes ficamos a discutir, à espera que o árbitro marque fora de jogo e, se calhar, agora temos de ir atrás da bola", sustentou.



O técnico concluiu que alguns "comportamentos terão de ser alterados e treinador e os jogadores estão conscientes disso, mas uma coisa é estar consciente e outra é fazer"



Miguel Leal é de opinião também que, mesmo com o vídeo-árbitro, "a confusão vai sempre existir, mas na maioria das vezes vai trazer mais justiça ao que acontece, especialmente nos lances mais cruciais do jogo".



"Acho que a paixão no estádio vai diminuir. Fica muito mais confortável ficar no sofá a ver o jogo e à espera que o vídeo-arbitro decida se é golo ou não é" e, por isso, "a paixão pelo jogo pode esmorecer", reconheceu.



"Mas do ponto de vista daquilo que é a justiça do jogo acho que se tornará mais justo nas grandes decisões, mas depois há sempre as pequenas decisões", reforçou o treinador boavisteiro.