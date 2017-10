Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo-árbitro insistiu no penálti

Bruno Esteves alertou várias vezes Rui Costa para o erro.

Por Mário Figueiredo | 08:46

O árbitro Rui Costa ignorou os vários avisos do vídeo-árbitro (VAR) Bruno Esteves para assinalar penálti sobre Gelson Martins, no jogo de domingo, entre o Sporting e o D. Chaves (5-1), apurou o Correio da Manhã.





Este foi um dos lances mais polémicos da jornada. Apesar da insistência, Rui Costa recorreu à visualização das imagens no estádio. Hesitou, viu de novo, mas manteve a decisão de admoestar o extremo leonino com cartão amarelo por simulação, além de manter a decisão de não dar grande penalidade.



O juiz portuense corre agora o risco de ficar fora das nomeações para a próxima jornada, como ‘castigo’ pelo erro .

Quem também se prepara para ficar de fora é o árbitro Nuno Almeida e também o auxiliar Venâncio Tomé por terem deixado passar em claro o lance que deu origem ao penálti sobre Pizzi (valeu o 3-1 ao Benfica), depois da existência de uma falta de Jonas no início da jogada.



A FPF justificou a não intervenção do vídeo-árbitro com uma falha de comunicação. Contudo, o restrito número de árbitros faz com que o ‘castigo’ seja mais brando, podendo ser remetidos ao vídeo-árbitro na próxima jornada da Liga.