Vídeo-árbitro testado 'offline' nas meias-finais da Taça de Portugal

Citado pela FPF, o presidente do Conselho de Arbitragem, José Fontelas Gomes, destacou a intenção de "acelerar o processo de adaptação e aprendizagem" dos árbitros para "uma arbitragem ainda mais rigorosa em decisões-chave".

A tecnologia de vídeo-árbitro será novamente testada nos jogos da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, o Desportivo de Chaves-Vitória de Guimarães e o Benfica-Estoril, mas não existirá comunicação entre árbitro e vídeo-árbitro.Em nota publicada no sítio oficial na Internet, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) explicou que o Conselho de Arbitragem vai aproveitar o jogo de terça-feira, em Chaves, para testar a tecnologia com João Pinheiro e Jorge Sousa, com o jogo de quarta-feira na Luz a ter Tiago Martins e Hélder Malheiro a testarem a ajuda de forma 'offline'.Este será o nono teste do sistema esta temporada, depois do primeiro ter acontecido durante a Supertaça, tendo sido todos eles "enviados e validados pelo International Board (IFAB)".