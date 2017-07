Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vieira acredita "cegamente no Penta"

Presidente do Benfica diz que vale tudo para afastar as águias do título.

Por Mário Figueiredo | 01:30

"Acredito cegamente no ‘penta’. Podem dizer que o Benfica vai fechar o estádio, podem falar de vouchers, de emails, do que quiserem. O que conta é o que representamos e a qualidade que temos. Não estou minimamente preocupado. Estamos focados apenas no ‘penta’." É com esta convicção que Luís Filipe Vieira aborda a nova temporada.



O presidente do Benfica, que falou à margem de uma visita às obras de ampliação do centro de estágios do Seixal, foi mais longe: "Vale tudo para não sermos campeões... já estou habituado", referiu.



Vieira minimiza a pré-temporada desastrada das águias, na qual a equipa perdeu quatro dos seis jogos que disputou. "O Benfica nunca foi campeão da pré-época nos últimos cinco anos, mas foi campeão nacional quatro vezes, e na outra só não o foi por uma questão de segundos. O nosso objetivo não é sermos campeões de pré-época, é chegarmos ao ‘penta’."



O líder das águias não fecha a porta a vendas ou a aquisições de reforços e diz que até dia 31 de agosto tudo é possível. "O mercado está louco, não sabemos onde vai parar. Mas o Benfica só está refém dos benfiquistas. Temos capital humano e o Benfica soube ser autossuficiente. Agora, não sei se vão sair ou entrar jogadores. Mas há algo que sei: o trajeto passa por consolidar o Benfica", acrescentou, lançando um aviso: "Enquanto não tivermos controlo da dívida, não vamos parar de vender. Podemos hipotecar um título, mas não o futuro."



As águias estão no mercado por um lateral-direito e por um guarda-redes para competir com Júlio César e Bruno Varela pela titularidade. Mas Luís Filipe Vieira reitera que a aposta do Benfica vai continuar a ser feita na formação no clube.



Vieira está convencido de que as águias estão no caminho certo e de que as obras no centro de estágio do Seixal são mais um passo para a autossuficiência do clube, pelo menos, até chegar a uma dívida controlada. "Estamos a traçar um rumo construído com resultados desportivos, mas também financeiros. Não contem comigo para mudar de rumo", concluiu o líder do emblema da águias, que anunciou um investimento de 11 milhões de euros no centro de estágio, com a construção de mais 27 quartos e o alargamento do refeitório, que serve 350 refeições/dia.



Foi ainda anunciada a construção de um colégio de elite da pré-primária ao 12.º ano.



Jogo com Sp. Braga na Luz

O Benfica indicou ontem que o novo regulamento de segurança de utilização do Estádio da Luz foi aprovado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), podendo o recinto ser utilizado para "espetáculos desportivos". As águias recebem o Sp. Braga na Luz, na 1ª jornada da Liga, a 9 de agosto (21h00).