Críticas a Bruno dão processo a Vieira

Presidente do clube da Luz chamou “demagogo, populista e mentiroso compulsivo” a Bruno de Carvalho.

Por Mário Figueiredo | 02:45

"Demagogo, populista e mentiroso compulsivo." É esta afirmação de Luís Filipe Vieira contra Bruno de Carvalho, proferida no final do dérbi de 22 de abril (1-1) em Alvalade, que está na base do castigo proposto pela Comissão de Instrutores da Liga ao Conselho de Disciplina da FPF. A moldura penal vai de uma suspensão de dois meses a dois anos.



A queixa foi apresentada pelo Sporting, depois de o presidente do Benfica ter comparado Bruno de Carvalho a Vale e Azevedo, antigo líder das águias.



A Comissão de Instrutores da Liga considera que as afirmações de Luís Filipe Vieira são "ofensivas da honra e reputação" e possuem uma "carga ultrajante" para o líder leonino.



Além da suspensão de dois meses a dois anos, a Comissão de Instrutores propõe uma multa que pode ir dos 5100 euros aos 40 800 euros.

O dérbi da 30ª jornada da Liga de 2016/17 ficou marcado pela notícia da morte de Marco Ficini, adepto do Sporting, junto ao Estádio da Luz. Bruno de Carvalho endereçou uma carta a Luís Filipe Vieira na qual convidou o homólogo a sentar-se ao seu lado na tribuna presidencial.



A proposta foi recusada pelo presidente do Benfica, que utilizou, no final do dérbi, a zona mista do Estádio José Alvalade para responder ao presidente leonino. Isto numa altura em que os ânimos entre as duas equipas estavam exaltados com várias queixas e trocas de acusações.



O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, já terá mesmo sido notificado pelo Conselho de Disciplina da FPF para a audiência na Cidade do Futebol, em Oeiras, no dia 16 de agosto pelas 14h00.