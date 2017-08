Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vieira arrisca suspensão de dois anos após críticas a Bruno de Carvalho

Presidente do Benfica chamou "demagogo, populista e mentiroso compulsivo" ao dirigente do Sporting.

18:56

Luís Filipe Vieira poderá ser suspenso até dois anos por causa das críticas que fez a Bruno de Carvalho no dérbi de abril deste ano.



A notícia está a ser avançada esta terça-feira pelo jornal Record, que adianta que a Comissão de Instrutores da Liga propôs ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a aplicação de uma suspensão que pode variar entre os dois meses e os dois anos.



Em causa estarão as declarações do presidente do Benfica que, depois do jogo entre as duas equipas, acusou Bruno de Carvalho de ser "demagogo, populista e mentiroso compulsivo".