Vieira convoca reunião de emergência sobre a crise no Benfica

A crise de resultados da equipa de futebol do Benfica fez soar as campainhas de alarme.

A direção da SAD vai fazer esta quarta-feira uma reunião de emergência para analisar o estado da equipa e o comportamento da arbitragem nas ultimas jornadas.



O presidente Luís Filipe Vieira assume a preocupação sobre o andamento da época neste momento e reúne toda a direção da SAD.



O Departamento de Comunicação também deverá estar presente na reunião, numa espécie de cimeira da Luz.





No final, e dependendo das conclusões, poderá haver una tomada de posição forte sobre a arbitragem.O Benfica, que liderava confortavelmente o campeonato, sofre um empate e uma derrota que deixaram o FC Porto a apenas um ponto de distância. A última derrota para o campeonato, em casa do Setúbal, fica marcada pelos lances polémicos, em que o Benfica se queixa de terem ficado por marcar dois penáltis.A eliminação do Benfica nas meias finais da Taça da Liga, aos pés do Moreirense, também deixou marca no percurso de uma equipa que parecia, até há uma semana, imune às contrariedades.