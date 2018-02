Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vieira diz que Benfica está "na rota para ganhar"

Presidente diz que clube das águias "não precisa de olhar pela fechadura da porta dos outros".

Por Mário Figueiredo | 01:30

Luís Filipe Vieira voltou este domingo a visar os rivais, numa cerimónia de distinções a sócios do clube. "Enquanto uns falam ou tentam distrair, nós voltámos a estar na rota para ganhar", disse o presidente do Benfica.



No discurso da reunião que homenageou 954 sócios pela militância ao longo de 75 anos (platina), 50 (ouro) e 25 (prata) que decorreu no Pavilhão da Luz, Vieira voltou a reiterar o compromisso do clube, assumindo que continua à frente dos rivais: "No Benfica, não precisamos de rebaixar os outros para sermos melhores. Não precisamos de andar a espreitar para a fechadura das portas dos outros porque temos trabalho que nos enche de orgulho. Somos Benfica, os maiores de Portugal e cada vez mais uma referência global. É uma questão de muito trabalho e escolhas certas, de aposta na formação."



O líder das águias reiterou a vontade de ganhar, com uma atitude que honre a memória de todos os que serviram o Benfica. "O nosso compromisso é a ambição e a determinação em conquistar o 'penta' e em voltar a ganhar noutras modalidades. Mas sempre com os pés bem assentes. Não abdicaremos de consolidar o clube", disse.



Entre os sócios distinguidos estiveram Rogério Pipi, Almeida Lima, José Henrique, Pedro Norton de Matos, Tavares Silva, Joe Berardo, José Miguel Júdice e António Gaspar.



"Melhor título é o próximo"

Luisão não tem dúvidas de que o "melhor título conquistado é sempre o próximo". Foi esta a resposta do capitão do Benfica num encontro com jovens do Centro Juvenil Santo Amaro, em Almada. O defesa partilhou com os jovens algumas histórias da sua vida e as dificuldades por que passou: "Tinha asma e diziam que nunca seria jogador. Com persistência e perseverança consegui o meu sonho." Luisão disse ainda considerar-se "um bom líder" e realçou a importância no "apoio aos jovens que chegam à equipa".