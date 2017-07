Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vieira diz ter a certeza que jogo do Benfica com Braga será na Luz

Estádio da Luz poderá ser interditado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) por o clube dar, alegadamente, apoio a claques ilegais.

13:40

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, disse esta segunda-feira confiar que o encontro com o Sporting de Braga, da I Liga de futebol, se vai disputar no Estádio da Luz.



"O Benfica não foi notificado e acho que mais dia menos dia as coisas vão ficar claras. É o estádio de preferência da seleção e que recebeu uma final da Liga dos Campeões. Deve haver alguma confusão nos regulamentos, mas tenho a certeza de que o jogo com o Sporting de Braga vai ser no estádio da Luz", disse.



No domingo,a imprensa nacional noticiou que o Estádio da Luz poderia ser interditado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) por o Benfica dar, alegadamente, apoio a claques ilegais.



"Sei que o Benfica tem sócios organizados, mas nunca ouvi falar em claques, são sócios do Benfica e têm tantos direitos como eu", afirmou.



Em declarações aos jornalistas no centro de estágios do Seixal, Luís Filipe Vieira disse que "neste momento vale tudo para o Benfica não ser campeão".



"Nos últimos cinco anos o Benfica não foi campeão de nenhuma pré-época, mas ganhou quatro campeonatos e perdeu um a minutos do fim", disse, acrescentando: "Estamos fechados e focados que vamos ser 'penta'".