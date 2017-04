Vieira e Jesus apertam a mão em semana de dérbi

No dia 21 do passado mês, na Assembleia da República, por ocasião da realização de uma cerimónia de homenagem ao professor Manuel Sérgio, o presidente do Benfica e o técnico do Sporting, ambos amigos do conhecido filósofo, cruzaram-se numa das salas do edifício situado em São Bento, Lisboa.



Na altura quase chocaram ombro com ombro, mas não se falaram e nem sequer se cumprimentaram. De resto, fica até a ideia, após visionamento de imagens, que até se ignoraram, apesar da grande proximidade. Desta vez, Vieira e Jesus apertaram a mão.



Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, e Jorge Jesus, treinador da equipa de futebol do Sporting, tiveram ontem um encontro ocasional no Hotel Ritz, em Lisboa. Segundo foi revelado aopor uma testemunha que presenciou o encontro, que ocorreu perto da hora de almoço, Vieira e Jesus cumprimentaram-se e trocaram até breves palavras, num tom de mera cordialidade. Ambos estavam acompanhados. Após os cumprimentos e o curto diálogo, cada qual seguiu o seu caminho.Este encontro acontece, curiosamente, no início da semana em que se realiza o jogo entre Sporting e Benfica, no Estádio José Alvalade (sábado, a partir das 20h30). Uma partida de vital importância para a definição do campeonato nacional de futebol em curso.A formação leonina está fora da corrida ao título mas pode interferir nas contas finais da competição. Caso o Benfica perca no terreno do rival, poderá ser apanhado no topo da classificação pelo FC Porto, que está, nesta altura, a três pontos de distância.