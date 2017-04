Vieira elogia atitude do Benfica

O líder dos encarnados assistiu ao clássico na tribuna do Estádio da Luz, ladeado pelo primeiro-ministro António Costa e pelo ministro das Finanças Mário Centeno, mas manteve-se sempre distante da comitiva portista liderada por Pinto da Costa, que estava a poucos metros de distância.



Contudo, Luís Filipe Vieira deixou claro que o principal objetivo é a Liga, mas não quer que os jogadores descurem o jogo de quarta-feira com o Estoril para a segunda mão da meia-final (as águias venceram na Amoreira por 2-1). É que estar na final do Jamor continua a ser um dos objetivos da temporada para o Benfica.O líder dos encarnados assistiu ao clássico na tribuna do Estádio da Luz, ladeado pelo primeiro-ministro António Costa e pelo ministro das Finanças Mário Centeno, mas manteve-se sempre distante da comitiva portista liderada por Pinto da Costa, que estava a poucos metros de distância.sabe que não houve qualquer contacto ou tentativa de contacto de ambas as partes. A tarefa de cicerone para receber os portistas coube a Fernando Tavares, vice-presidente para as modalidades.

Luís Filipe Vieira foi ao balneário da equipa, após o empate com o FC Porto (1-1), e elogiou a atitude de campeão demonstrada pelo Benfica durante o clássico.O presidente das águias fez questão de descer ao balneário para passar uma mensagem de confiança aos jogadores e à equipa técnica. Vieira deixou claro que a postura evidenciada ao longo do jogo com o FC Porto revelou jogadores ambiciosos e com espírito para chegar ao título nacional.No entanto, o líder benfiquista pediu aos atletas para manterem a qualidade de jogo e acreditarem na conquista do inédito tetracampeonato, pois a jogarem daquela forma dificilmente não estariam no Marquês de Pombal para festejar a nova conquista.