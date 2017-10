Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vieira encantado com Rúben Dias e Diogo Gonçalves

Presidente das águias muito satisfeito com aposta do treinador Rui Vitória.

Por António Martins Pereira e Filipe António Ferreira | 08:45

Luís Filipe Vieira viu recentemente concretizado um dos desejos para esta temporada: a aposta em Rúben Dias e Diogo Gonçalves, dois jogadores oriundos da formação.



A jovem dupla de 20 anos é há muito vista pelo presidente do Benfica como um valor seguro e considera a titularidade nos últimos jogos prova disso mesmo, apurou o CM.



Apesar do momento menos bom das águias, Rui Vitória decidiu apostar no defesa-central e no extremo, que nas épocas passadas evoluíram na equipa B. No entendimento da estrutura encarnada e do seu presidente, acabou por ser uma aposta ganha pelo nível exibicional evidenciado.



Mas uma outra dupla jovem da formação está na calha para fazer parte da equipa principal. O médio Gedson Fernandes e o avançado Heriberto Tavares têm sido grandes destaques na equipa orientada Hélder Cristóvão e devem integrar o plantel em 2018/2019 (Heriberto já fez parte do trabalhos desta pré-temporada).



Também João Filipe e João Félix (cobiçados por grandes clubes europeus) podem vir a ter uma oportunidade.



Rúben Dias já fez seis jogos a titular, Diogo Gonçalves esteve nos dois últimos encontros (contra o Man. United, Champions, e Desp. Aves, Liga).



Estádio da Luz de parabéns

O novo Estádio da Luz completou ontem 14 anos desde que foi inaugurado. "Quando fecho os olhos, nenhum outro supera a beleza e a funcionalidade deste. Quando fecho os olhos, ainda sinto a atmosfera do estádio", disse Rui Costa, administrador e ex-jogador das águias, à BTV.



"Obcecados" pelo digital

"Estamos obcecados com o digital (...). Agora pensamos em vender à NOS, Altice ou Vodafone. Mas qualquer dia pensamos na Amazon, no Facebook ou na Google", disse Domingos Soares de Oliveira, administrador das águias, em entrevista à BTV, elogiando Luís Filipe Vieira.



João Carvalho

João Carvalho (20 anos) é outro jovem da formação que integra este ano o plantel. Contudo o médio tem apenas 9 minutos com a camisola das águias.



Três grandes à mesa

Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD, acredita que num futuro próximo os três grandes vão "juntar-se à mesa e conversar".