Vitória defende Luís Filipe Vieira

Treinador das águias diz que a operação Lex, na qual o presidente do clube e da SAD é arguido, “não é tema de balneário”.

Por João Pedro Óca | 02:30

O presidente tem sido a mesma pessoa desde o primeiro dia: enquanto presidente, está sempre a tomar decisões, preocupado e atento; enquanto pessoa, é amigo, companheiro, sempre preocupado com a família de toda a gente e um bom chefe de família. Esta semana esteve connosco, como sempre, e não precisa de qualquer proteção. Quando estamos a apontar o dedo a alguém, temos três apontados para nós. Isto dá sempre voltas, é o reverso da medalha." Rui Vitória saiu em defesa de Luís Filipe Vieira, arguido na operação Lex, garantindo que a polémica que estalou esta semana não foi "tema de balneário".



"É evidente que ninguém está numa redoma, mas no dia a dia não vejo qualquer jogador a comentar o que quer que seja. Os assuntos de balneário são o jogo, o treino, enfim, aquilo que nós podemos controlar", reforçou o técnico sobre a matéria que marcou a antevisão do jogo com o Rio Ave, hoje, na Luz.



Quando o assunto mudou para o jogo nas quatro linhas, Rui Vitória deixou claro que não é por um resultado menos positivo, como o último com o Belenenses (1-1), ou pela lesão de Krovinovic, que "tudo está mal" ou que há necessidade de operar mudanças drásticas. "O que aconteceu no último jogo? Falhámos um penálti e falhámos bolas que nos outros jogos marcámos. Mais do que o sistema, são as bolas que tivemos que não entraram. Não mudamos conforme o vento. Não é por um jogador ter um jogo ou um período menos bom que se mete tudo em causa", garantiu o técnico, que ainda assim não fecha a porta à possibilidade de voltar a jogar em 4x4x2 no futuro.



Depois de mais um tropeção na última jornada, a margem de erro do Benfica, em terceiro na Liga, é cada vez menor, por isso Rui Vitória pede uma equipa a "jogar nos limites": "É assim que tem de ser em todos os jogos daqui para a frente. Quando se joga contra Benfica, Sporting e FC Porto há sempre um acréscimo de motivação. O Rio Ave é uma equipa de qualidade."



Cardoso: "vai ser um jogo muito difícil"

"Vai ser um jogo muito difícil, mas temos a consciência de que o impossível não é um facto", disse ontem Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave, no lançamento do jogo de hoje com o Benfica, no Estádio da Luz, com início marcado para as 18h15.



"Vamos defrontar um adversário que luta pelo título, num estádio que estará a fervilhar. Mas tudo isso serve também de motivação para a equipa do Rio Ave", acrescentou o técnico da equipa vila-condense, que ocupa o quinto lugar da classificação do campeonato.



O Rio Ave vai à Luz após uma jornada em que sofreu uma copiosa derrota no Algarve, frente ao Portimonense, por 4-1. Mas o treinador Miguel Cardoso afasta o cenário de crise. "Não podemos dizer que estamos mal. Todas as equipas, ao longo de uma época, perdem e ganham pontos. O importante é manter a tendência comportamental, porque será ela a trazer os resultados e, sobretudo, o conforto de jogarmos com qualidade", referiu.



Sobre o adversário de hoje, o treinador Miguel Cardoso adiantou: "O Benfica tem um conjunto de valias que lhe permite encarar diferentes cenários de jogo, contextos, lesões e momentos menos bons dos jogadores. É uma equipa competente."