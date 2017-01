Vieira exige 60 milhões por Raúl Jiménez

Também Jonas teve uma proposta da China ainda quando estava lesionado, apurou o CM. Embora muito mais remota do que a de Jiménez, a saída do brasileiro não está descartada.



O negócio de Jiménez para a China parece bem encaminhado e a alternativa há muito que está definida. O suíço Seferovic (E. Frankfurt) já está assegurado e caso a venda de Jiménez fique finalizada até 31 de janeiro, o jogador de 24 anos passa a integrar já o plantel às ordens de Rui Vitória a troco de uma compensação ao clube alemão de cerca de 3 milhões. Se tal não se verificar, Seferovic só vai vestir de vermelho a partir de julho.Também Jonas teve uma proposta da China ainda quando estava lesionado, apurou o CM. Embora muito mais remota do que a de Jiménez, a saída do brasileiro não está descartada.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

Luís Filipe Vieira está na China a negociar a saída de Raúl Jiménez (25 anos) e na bagagem leva a intransigência da cláusula de rescisão do mexicano: o avançado só sai por 60 milhões de euros.O presidente do Benfica tem em mãos uma proposta muito tentadora de um emblema asiático, apurou o CM, mas que ainda não se aproxima dos valores que o líder das águias pretende.Luís Filipe Vieira garantiu em entrevista dada no início de setembro a um canal de TV não estar preocupado com o valor pago pela contratação do jogador (22 milhões de euros) e que no futuro seria a venda "mais cara de sempre do futebol português". A agilizar o processo está Jorge Mendes, agente do internacional mexicano.