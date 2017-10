Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vieira recusa 10 milhões pelo jovem Embaló

Chegou à Luz proposta do RB Leipzig, da Alemanha, pelo jovem de 16 anos.

Por António Martins Pereira e Mário Morgado Ribeiro | 01:30

Luís Filipe Vieira considera Úmaro Embaló intransferível e, por isso, rejeitou uma oferta de 10 milhões de euros do RB Leipzig (Alemanha) pelo jovem de 16 anos, considerado uma das grandes promessas do Benfica, sabe o ‘Correio Sport’.



O emblema alemão não é o único clube europeu de olho no jogador. O Man. United, de José Mourinho, vai voltar à carga pelo extremo, depois de ter visto rejeitada uma proposta de seis milhões em maio deste ano, como avançou o ‘Correio Sport’. Os ‘red devils’ conhecem os propósitos do RB Leipzig, mas não abdicam de levar Embaló para Inglaterra e já fizeram saber essa intenção aos dirigentes das águias. De resto, o técnico português assistiu ao jogos da Youth League no Seixal entre os sub-19 do Benfica e do Man. United. O jogador tem idade de juvenil mas joga pela equipa júnior e entrou no decorrer dessa partida. A competição tornou-se numa montra para Embaló, que agora vai colecionando interessados.



Só uma proposta de valores astronómicos deve afastar o extremo de Lisboa. Isto porque o presidente do Benfica quer que Embaló chegue à equipa principal antes de se transferir para outro clube. Muitos empresários já bateram à porta da Luz com ofertas tentadoras, mas todos levaram ‘nega’ de Vieira.

Apesar de ainda ser um adolescente, os dirigentes dos encarnados depositam muitas esperanças no jovem. Prova disso é a presença regular do extremo nos treinos da equipa B. De uma forma ou de outra, o Benfica espera grandes proveitos deste jogador.