Vieira serena crise no Benfica

O presidente do Benfica não quis amplificar o ambiente vivido pelo plantel, pois acredita que a equipa vai dar a volta a este momento e oferecer o histórico tetracampeonato aos adeptos. Para já, o objetivo é ultrapassar esta fase menos boa.

Luís Filipe Vieira foi ontem ao Seixal serenar o ambiente tenso que a equipa do Benfica vive, depois das duas derrotas consecutivas com o Moreirense (3-1, Taça da Liga) e V. Setúbal (1-0, Liga).Segundo o Correio da Manhã apurou, o presidente do Benfica, acompanhado de Domingos Soares Oliveira (administrador da área financeira e cada vez mais o homem-forte do futebol encarnado), foi almoçar no Seixal com os jogadores, onde se limitou a cumprimentar e a ser cumprimentado pelos atletas. No final da refeição, Luís Filipe Vieira conversou com Rui Vitória sobre a fase menos boa da equipa. O presidente ouviu as explicações do treinador e tranquilizou-o, dando-lhe um voto de confiança.sabe que, apesar dos maus resultados dos últimos jogos, Luís Filipe Vieira não vê razões para se falar em crise, pois entende que a equipa atravessa apenas um momento de algum cansaço, que está a limitar as ações de alguns jogadores.