Vieira ultima sueco Lindelof

Lindelof é visto como o reforço ideal para completar as lacunas apresentadas na defesa do Man. United, que esta temporada já apresentou cinco jogadores diferentes na posição (Eric Bailly, Marcos Rojo, Smalling, Phill Jones e Blind).O jovem sueco tornou-se titular indiscutível no Benfica a partir de janeiro do ano passado e esta época só falhou os jogos da Taça de Portugal e da Taça da Liga, sendo totalista no campeonato nacional e na Liga dos Campeões.

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, está em Inglaterra para acertar os últimos detalhes da transferência do defesa-central Victor Lindelof para o Manchester United, apurou o, num negócio que pode chegar aos 45 milhões de euros.A transferência vai avançar depois de o Benfica e o Vasteras (antigo clube do sueco) terem chegado a um princípio de acordo sobre o valor de indemnização a pagar pelas águias. O Vasteras exige 250 mil euros mais 20% da venda iminente, o que daria 9 milhões de euros.José Mourinho, técnico do United, quer garantir já neste mês os serviços do defesa de 22 anos que se tem revelado fundamental na defesa da equipa de Rui Vitória e que tem sido altamente cobiçado pelos grandes do futebol europeu.