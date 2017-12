Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vietto, Rúben e Wendel a caminho do Sporting

Avançado e dois médios são reforços de peso para atacar o título.

Por João Pedro Óca | 08:39

Luciano Vietto, Rúben Ribeiro e Wendel estão a caminho do Sporting. O avançado e os médios assumem-se como reforços de peso para manter os leões na luta pelo título, e devem ser anunciados nos próximos dias.



Num curto espaço de tempo, o emblema leonino desvia para Alvalade dois jogadores cobiçados pelo rival FC Porto. Rúben Ribeiro esteve perto de assinar pelos dragões, mas o Sporting antecipou-se. O médio-ofensivo de 30 anos, que também atua como extremo, já não foge aos leões e deverá custar perto de 500 mil euros.



Também Wendel (20 anos) estava reservado pelos dragões, que o esperavam garantir por empréstimo, mas as negociações sofreram um revés. Atentos à situação, os leões chegaram a acordo com o médio-centro do Fluminense. O jovem deverá custar perto de 9 milhões, mas os leões contarão com a ajuda de um parceiro para suportar parte dos custos.



Já Vietto, de 24 anos, chega ao Sporting por empréstimo do Atl. Madrid até ao final da época com opção de compra, tal como confirmou ontem Gil Marín, dirigente do clube espanhol. Se quiserem ficar com o argentino, no final da temporada, os leões terão de desembolsar cerca de 10 milhões de euros.