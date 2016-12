Vimaranenses ganham à bomba ao Vitória de Setúbal

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O V. Guimarães regressou ontem aos triunfos em casa, ao derrotar o seu homónimo de Setúbal por 3-1. Um jogo tão tático e conservador, com as equipas mais preocupadas em não errar do que em arriscar, necessitava de um momento que fosse desbloqueador e ele aconteceu aos 31’, quando de fora da área João Pedro fez um excelente golo, indefensável para Bruno Varela. A vantagem vimaranense ao intervalo era justa por esse motivo e porque a outra grande ocasião para marcar também tinha pertencido à equipa de Pedro Martins, quando Marega falhou o chapéu ao guarda-redes sadino aos 12 minutos.No 2º tempo, o V. Setúbal chegaria ao empate por Edinho, que de cabeça marcou na sequência de um canto, mas dois minutos depois Raphinha, com mais um remate de grande qualidade, recolocou a sua equipa em vantagem. Numa partida com golos vistosos, o último seria da autoria de Hernâni.Triunfo indiscutível da formação de Pedro Martins, que somou o oitavo triunfo nos últimos dez jogos.