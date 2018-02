Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viseu chama Manuel Cajuda

Técnico de volta a Portugal após cinco anos no estrangeiro.

09:08

Manuel Cajuda é o novo treinador do Académico de Viseu, substituindo no cargo Francisco Chaló, que foi despedido devido aos maus resultados - não ganhava jogos há dois meses.



Manuel Cajuda apresentou-se em Viseu com a vontade de ajudar o clube a conseguir o grande objetivo da época, que passa pela subida à Liga. "Esse é o grande objetivo do presidente e também o meu", adiantou.



O técnico algarvio, que nos últimos cinco anos treinou clubes de Tailândia, Egito e China, referiu que há ano e meio já tinha sido convidado pelo presidente do Académico de Viseu para treinar o clube, mas que naquela altura a parte financeira falou mais alto. Desta vez, o namoro deu mesmo em casamento.



"Fiquei com vontade de um dia vir para Viseu. Na terça-feira, quando o presidente me ligou, entendi que era hora de voltar e muito me honrou que se tivesse voltado a lembrar de mim", afirmou Cajuda, recordando que já treinou quatro vezes na II Liga e que subiu sempre.



"Este ano também quero subir", reforçou o técnico, que já conta com passagens por clubes como o Vitória de Guimarães, o Sp. Braga e a União de Leiria.



Direção pensa na subida

O presidente do Ac. Viseu acredita na subida de divisão apesar dos últimos maus resultados. "Estamos a um ponto da subida. Não queremos meter medo a ninguém mas contem connosco", disse António Albino.



PORMENORES

Equipa técnica

Manuel Cajuda, que vai ter como adjuntos William e Flóris, já deu o primeiro treino ontem de manhã no Estádio do Fontelo.



Jogo no Seixal

Cajuda vai estrear-se à frente do Académico de Viseu às 16h00 de domingo no Seixal, frente ao Benfica B. O Académico liderou até janeiro a classificação da II Liga. Atualmente encontra-se na sétima posição.