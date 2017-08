Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitamina Soares acorda Dragão em jogo com o Gil Vicente

Avançado brasileiro fez os três golos do FC Porto, que se mostrou cansado e com poucas ideias em Barcelos.

Por Mário Figueiredo | 08:30

Um hat-trick de Soares deu esta quarta-feira a vitória ao FC Porto, por 3-1, no jogo de apresentação do Gil Vicente, equipa da II Liga.



Apesar do triunfo, os dragões mostraram alguma fadiga. Em parte fruto do jogo-treino realizado de manhã à porta fechada com o P. Ferreira (triunfo 4-1).



Sérgio Conceição apostou num onze com quatro titulares. Os centrais Marcano e Felipe, o médio Óliver e o avançado Soares. O golo madrugador do inevitável Soares pode ter condicionado a equipa na primeira parte. Um lançamento em profundidade de Otávio para Soares (fez dupla atacante com Marega) e o brasileiro arrancou. Perante a saída de Rui Sarmento, limitou-se a colocar a bola na baliza.



A equipa portista adormeceu. O Gil Vicente mostrou movimentos interessantes e encarou o FC Porto olhos nos olhos. Fall chegou mesmo a rematar ao poste, depois de surgir entre Layún e Marcano.



O empate chegou pouco depois com Jonathan Rubio a colocar a bola entre as pernas de José Sá. Sérgio Conceição não gostava do que via e procedeu a algumas alterações na segunda parte.



A equipa manteve-se lenta. Foi a vez de Soares tornar-se na vitamina que acordou o dragão, curiosamente com duas assistências de Sérgio Oliveira. Primeiro recebeu a bola e desviou um adversário e rematou para o 2-1. Depois selou o hat-trick com um cabeceamento. Soares salvou a noite portista.



Sérgio Conceição: "O pior treino desde que aqui cheguei"

"Não gostei de muitas coisas. Foi o pior treino desde que aqui cheguei", disse Sérgio Conceição, técnico do FC Porto, após o jogo de ontem. Contudo, faz um balanço muito positivo da pré-época: "Foi fantástico. Trabalhámos muito bem."



Interesse em Sam Larsson

O FC Porto estará interessado em contratar o extremo do Heerenveen Sam Larsson, segundo a imprensa espanhola. O Celta de Vigo e a Fiorentina também estão na corrida.



Milhões por Aboubakar

O Fenerbahçe terá oferecido 18 milhões de euros pelo avançado Vincent Aboubakar, segundo a imprensa turca. O FC Porto rejeitou a proposta.



Quintero ataca Dragões

"Havia acordo mas o FC Porto não gostou da proposta", disse Quintero, médio emprestado pelos dragões ao Independiente, sobre a ida para a MLS.