Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitória admite reforços e elogia Carvalho

Treinador das águias não fecha a porta a possíveis entradas, embora tenha reconhecido a necessidade de encurtar o número de jogadores no plantel.

Por Mário Morgado Ribeiro | 02:05

Rui Vitória garante estar em perfeita concordância com Luís Filipe Vieira no que toca ao mercado de transferências. "Eu e o presidente estamos em sintonia. Ele sabe as minhas ideias", disse o treinador do Benfica na antevisão do jogo no terreno do Belenenses, esta segunda-feira às 21h00 (Sport TV1).



Lisandro López e Filipe Augusto foram cedidos. Já Gabriel Barbosa viu o seu empréstimo terminado no clube da Luz. O treinador das águias explicou o motivo destas saídas, sem fechar a porta a possíveis entradas. "Entendemos que seria fundamental reduzir o grupo para as expectativas subirem para toda a gente. Quando toda a gente pensava que se ia recrutar, reduzimos por entendermos ser a melhor solução. Não estou a dizer que não entra ninguém. Até pode vir alguém".



Sem Krovinovic até ao final da temporada, Rui Vitória acredita que os jogadores que tem no plantel lhe dão garantias. "O João Carvalho pensa mais rápido que maioria dos jogadores naquelas posições, chega ao golo. Depois o Zivkovic joga bem por terrenos interiores, tem qualidade técnica e tem qualidade para aquela posição. Amanhã [hoje] vai entrar um jogador e vai dar conta do recado", garantiu.



Jorge Jesus, treinador do Sporting, falou em desrespeito dos comentadores desportivos para com os treinadores em Portugal, e Rui Vitória deu a sua opinião sobre o assunto. "Sei a profissão que tenho e, de uma forma geral, tenho sentido sempre respeito ao longo da minha carreira. As pessoas podem, aqui ou ali, não concordar umas com as outras... Em Portugal toda a gente fala porque o futebol é o alimento do povo e uma das alegrias nacionais".



O técnico do Benfica elogiou a postura de Silas, treinador que sucedeu a Domingos Paciência no comando técnico do Belenenses, que quer conquistar o triunfo diante das águias. "É uma perspetiva positiva e vai para a luta. Aprovo que treinadores devem ter esta visão. Querem-se posições desta forma", disse Rui Vitória.



Carvalho e Zivkovic são opções

Rui Vitória não quis, na conferência de imprensa de ontem, revelar quem vai fazer de Filip Krovinovic. O técnico disse apenas que seria uma das quatro opções: João Carvalho, Zivkovic, Gedson ou Keaton Parks. Minutos mais tarde, a escolha ficou limitada a a dois. O treinador dos encarnados chamou apenas o médio português e o internacional sérvio. Rui Vitória deve apostar em João Carvalho, embora Zivkovic tenha trabalhado bem durante a semana, numa posição que habitualmente não é a sua.



"Não assino empates contra ninguém"

"A nossa ideia é a de um futebol atrativo e de procura do golo. Não assino empates com ninguém: comigo não há a história de não serem da nossa liga. Comigo todos os adversários são da nossa Liga" admitiu Silas, técnico do Belenenses, na antevisão à partida de hoje (21h00) com o Benfica, no Restelo, assegurando que não vai jogar para o empate.



O treinador dos azuis do Restelo não quis revelar a estratégia que preparou para o duelo com o tetracampeão nacional, mas admitiu o bom momento da equipa encarnada: "O Benfica está a atravessar uma fase muito boa, provavelmente a melhor a nível de rendimento: já nem falo de resultados."



Por outro lado, Silas não se mostrou preocupado com a ausência de Krovinovic, devido a lesão. "Eles também sabem que não vou ter o Bakic [lesionado]", disse, aproveitando para destacar o papel de Jonas "o melhor jogador do Benfica e um dos melhores do campeonato nos últimos anos".



Ainda assim, o técnico do Belenenses, que sucedeu a Domingos Paciência na semana passada, não esquece o "pouco tempo" que tem de trabalho com o grupo. "Temos dez treinos e eles têm seis meses. Há esta diferença de tempo que não joga a nosso favor, mas acho que vamos ter uma prestação muito boa".



O Belenenses é 12º classificado do campeonato português de futebol, com 20 pontos.