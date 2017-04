Vitória agora do outro lado

Volta agora ao Jamor, ao comando da equipa que então derrotou. Para tentar vencer aquela com que ganhou. Uma circunstância nunca antes vista no futebol português.



Foi igualmente a primeira grande conquista nacional dos vimaranenses. "Em três minutos conseguimos fazer dois golos e virar o resultado. Acabámos por ganhar. Foi tocar no céu. ndescritível", escreveu Rui Vitória mais tarde, no seu livro, ‘A Arte da Guerra para Treinadores’.Volta agora ao Jamor, ao comando da equipa que então derrotou. Para tentar vencer aquela com que ganhou. Uma circunstância nunca antes vista no futebol português.

Rui Vitória, treinador do Benfica, já garantiu lugar na final da Taça de Portugal. Do outro lado do campo vai ter como adversário, no dia 28 de maio, o V. Guimarães. Clube pelo qual já ganhou o troféu... após final com o Benfica.Esta é uma curiosidade sem precedentes na história do futebol português: um treinador que chega por duas vezes à final, sendo que nessas duas ocasiões estão presentes os mesmos clubes, mas em ambas, ele, o técnico, está em diferentes lados da barricada.O triunfo pelo V. Guimarães aconteceu em 2013. Era a sexta vez que os minhotos acediam a uma final da Taça de Portugal. Nas anteriores cinco tinham perdido mas Rui Vitória acabou com a malapata. E logo frente ao Benfica. Gaitán deu vantagem aos encarnados aos 30 minutos e a reviravolta aconteceu já perto do final, no espaço de 180 segundos (golos de Soudani e Ricardo Pereira aos 79 e 82 minutos).