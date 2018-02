Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitória chama jovem Heriberto

Lesão de Salvio abre espaço para o melhor marcador da equipa B dos encarnados.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 09:02

Alesão de Salvio levou Rui Vitória a chamar aos trabalhos do plantel principal o jovem Heriberto Tavares (20 anos), apurou o CM.



O jogador, que se tem destacado na equipa B das águias (é o melhor marcador de sempre da equipa secundária, com 23 golos), voltou nos últimos dias a ser chamado pelo técnico dos encarnados. ‘Heri’, como também é conhecido, é um jogador polivalente que pode desempenhar todas as posições no ataque. Joga preferencialmente pela direita mas também pode ser lançado como homem mais avançado. O jogador já esteve na pré-temporada dos encarnados, mas acabou por regressar aos trabalhos da equipa orientada por Hélder Cristóvão.



N a II liga, é o segundo melhor marcador com 12 golos, só superado por Vinicius, do Real Sport com 14 golos. Heriberto Tavares começou a jogar no Estrela da Amadora mas cedo despertou o interesse do Sporting, onde passou sete temporadas antes de seguir para a equipa júnior do Belenenses.



Na época passada foi contratado pelas águias e no ano de estreia foi um dos destaques da equipa B com 13 golos apontados em 44 jogos realizados. ‘Heri’ tem contrato com as águias até junho de 2021.



Raúl jiménez no lugar de Jonas

Rui Vitória não vai arriscar colocar o brasileiro Jonas amanhã frente ao Boavista (18h15 BTV). O melhor marcador da Liga está melhor do problema no joelho esquerdo mas ainda sente dores. Desta forma, o técnico encarnado deve apostar no mexicano Jiménez no ataque às panteras.



Grimaldo elogia atual momento

"Os adeptos e a equipa têm um só sentimento e pensamento: ganhar! Queremos fazer um grande jogo e conquistar os 3 pontos! A equipa está com uma dinâmica muito boa, a jogar cada vez melhor e queremos mostrá-lo", disse ontem Grimaldo à BTV após uma visita ao IPO de Lisboa.



Jovens na equipa A

Para além de Heriberto Tavares, Rui Vitória tem contado durante a semana com o defesa Ferro e os médios Gedson Fernandes e Keaton Parks.



Salvio a recuperar

Eduardo Salvio continua a recuperar da cirurgia ao joelho direito realizada no início da semana. O argentino deve recuperar dentro de 4 semanas.