Vitória coloca Gabriel à prova

Atleta terá oportunidade para contrariar opinião negativa dos responsáveis do clube.

Por António Jaime Martins e João Pedro Óca | 08:25

Gabriel Barbosa terá a oportunidade de contrariar a opinião dos responsáveis do Benfica, que ainda não estão convencidos com o seu rendimento, no jogo de amanhã frente ao Olhanense, na 3ª eliminatória da Taça de Portugal.



Ao que o Correio da Manhã apurou, a equipa técnica liderada por Rui Vitória ainda coloca algumas dúvidas sobre o contributo que o avançado brasileiro pode dar ao Benfica e o duelo em Faro poderá ser importante para as dissipar.



É em competição que o atacante emprestado pelo Inter de Milão terá de mostrar aquilo que não tem evidenciado nas sessões de treino. Segundo informações recolhidas pelo CM, o jovem de 21 anos está aquém das expectativas dos responsáveis da Luz, que ainda assim têm em conta o facto de estar a trabalhar às ordens do treinador há apenas um mês e meio. A imprensa internacional já escreveu inclusivamente que o avançado está com dificuldades de adaptação e que pondera sair, embora a informação tenha sido desmentida pelo seu agente.



O brasileiro realizou três jogos de águia ao peito, mas só entrou de início uma vez. Ao todo, somou apenas 89 minutos, mas amanhã deverá ter a oportunidade de voltar a jogar a titular e de provar o seu talento a treinador e adeptos.