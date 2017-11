Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitória dá mérito à liderança dos dragões

Técnico do Benfica diz que o FC Porto tem sido melhor, mas avisa: “Já vimos histórias de quem esteve na frente e perdeu”.

Por João Pedro Óca | 01:43

Rui Vitória considera que o líder FC Porto "tem sido melhor" se olharmos para a "questão pontual", mas lembra que o Benfica, apesar de estar atrás, ainda está bem vivo para reconquistar o título.



"Há muita gente que nos quer tirar aquilo que conquistámos por mérito. Ainda não chegámos a um terço do campeonato. No final, cá estaremos para fazer balanços e ver quem ganha. Já vimos histórias de equipas que estiveram na frente e perderam e de quem esteve atrás e recuperou. É uma maratona", frisa.



Certo é que o Benfica está agora em 3º, já perdeu sete pontos em dez jogos, e enfrenta mais uma final para não perder o barco das equipas da frente hoje em Guimarães. "Houve uma série de aspetos que podem ter contribuído [para o atraso pontual]: a alternância de jogadores por lesões, o início de época que não foi igual para todos, problemas que tivemos com o processo defensivo, mas estamos constantemente a querer recuperar", garantiu o treinador.



O Benfica chega ao duelo com mais 48 horas de descanso do que o Vitória, que jogou na quinta-feira para a Liga Europa. Pedro Martins atribuiu vantagem às águias, Sérgio Conceição disse que o FC Porto foi prejudicado, e Rui Vitória desvalorizou: "As vezes é uma questão mental. O V. Guimarães teve menos tempo mas o facto de ter ganho deu-lhe uma confiança enorme. Nem sempre é uma desvantagem".



"Daremos boa resposta"

Pedro Martins, treinador do V. Guimarães, garante uma equipa pronta para "dar uma boa resposta" no jogo de hoje com o Benfica. Os vimaranenses jogaram na quinta-feira ao final do dia com o Marselha (triunfo por 1-0), para a Liga Europa, pelo que chegam ao encontro desta tarde com menos 48 horas de repouso em relação aos encarnados.



"Gostaríamos de ter mais tempo para recuperar. Mas não temos, porque haverá jogos da Seleção e já sabíamos que isto ia acontecer", disse ontem Pedro Martins no lançamento da receção ao Benfica. "Neste domingo ainda vamos avaliar quais os elementos que nos dão garantias, embora na minha cabeça o onze já esteja muito bem definido", acrescentou.



O técnico do V. Guimarães tem contudo uma certeza: "Vamos estar mentalmente bem a todos os níveis". Sobre o adversário de hoje, referiu depois: "O Benfica passou uma fase menos boa mas vejo uma equipa forte e capaz. Vai jogar no ataque com Jonas e outro. Não sei será Seferovic ou Jiménez, mas serão dois avançados".