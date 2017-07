Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitória dá puxão de orelhas à equipa

Técnico das águias não quer que os jogadores voltem a cometer os mesmos erros da goleada sofrida (5-1) sábado frente ao Young Boys.

Por António Martins Pereira e João Pedro Óca | 01:30

A mensagem de Rui Vitória após a pesada derrota diante do Young Boys (5-1), no sábado, foi clara: os erros cometidos não podem voltar a acontecer e é preciso melhorar de forma célere para evitar essas falhas, sobretudo defensivas, quando começarem os testes a doer, em agosto.



O treinador do Benfica mostrou-se desiludido com a exibição da equipa, especialmente na 2ª parte, e não escondeu a frustração, através de gestos e palavras dirigidas aos jogadores. Ao que o Correio da Manhã apurou, o técnico dissecou os erros logo após o duelo, no balneário, numa conversa com os jogadores, reconhecendo, naturalmente, o desgaste acumulado nas intensas primeiras semanas de pré-época.



Além da questão física, o técnico e os jogadores têm a consciência de que na Suíça não estiveram alguns dos elementos mais importantes do plantel e, por outro lado, foram utilizados outros que não farão parte das escolhas. Ainda assim, apesar de esta ser uma fase de testes, o resultado deixou a equipa abatida, como se percebeu após o duelo.



"Temos de melhorar, trabalhar e unir o grupo pois há jogadores que chegaram este ano. Temos de falar entre nós, pois isto não pode acontecer", assumiu Cervi, transmitindo a mensagem que o treinador havia passado à equipa após a goleada.



Até ao arranque oficial da época, na Supertaça, a 5 de agosto com o V. Guimarães, o Benfica disputa mais quatro jogos de preparação e Rui Vitória quer outra atitude por parte da equipa. Nas próximas semanas, as águias vão ao mercado para reforçar a defesa, que já demonstrou fragilidades.