Vitória de Guimarães empata com Marítimo

O Vitória de Guimarães falhou hoje a subida ao terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao empatar em casa a zero com o Marítimo, em jogo da 19.ª jornada.

Em caso de triunfo, os vimaranenses podiam ultrapassar o Sporting (quarto) e o Sporting de Braga (terceiro), mas acabaram por manter-se no quinto posto, com os mesmos 35 pontos dos 'leões' e menos um do que os bracarenses.

Com este empate, o Marítimo, que somou o quinto encontro consecutivo sem perder no campeonato, isolou-se no sexto posto, com 28 pontos.

