Vitória de Guimarães perde com o Tondela

Jogo decidido com a intervenção do vídeo-árbitro. Minhotos falharam penálti.

Por Abel Sousa | 07:37

O Tondela surpreendeu este sábado em Guimarães ao vencer por 1-0, em partida antecipada da 16ª jornada da Liga. O Vitória, que averbou a segunda derrota consecutiva, entrou pressionante e podia ter marcado aos 4’, não fosse a excelente defesa de Cláudio Ramos a cabeceamento de Sturgeon.



Gradualmente, o Tondela equilibrou e Hélder Tavares falhou uma boa oportunidade. Os vitorianos retomaram o domínio e, perto do intervalo, Marcos Valente atirou ao poste.



No 2º tempo, ainda que mais preocupado em defender, o Tondela voltou a ameaçar por Hélder Tavares, mas depois teve de sofrer a avalanche ofensiva dos vimaranenses, que só não marcaram por inépcia dos avançados.



E, aos 73’, contra a corrente, surge o lance de penálti de Konan (confirmado pelo VAR) sobre Murilo, que o próprio brasileiro converteu.



Aos 84’, mais um lance polémico, com o VAR a indicar a António Nobre que marcasse grande penalidade por falta sobre Jubal.



Ramos defendeu o remate de Raphinha.