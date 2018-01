Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitória de Guimarães quebra ciclo negativo

Raphinha marcou o seu 12º golo. Estoril jogou reduzido a 10 desde muito cedo.

Por Abel Sousa | 08:44

Depois de uma semana conturbada, marcada por uma invasão de adeptos a um treino, com alguns jogadores a serem confrontados fisicamente, o V. Guimarães quebrou ontem uma série de quatro derrotas consecutivas, ao vencer o Estoril por 3-1 num jogo com muitas incidências.



O Estoril ficou cedo (10’) reduzido a 10 unidades, quando Abner foi expulso por derrubar Héldon. Na sequência do livre, mais um momento de polémica, com a bola a bater no braço de um defesa estorilista na área.



Aos 19’, chegou a vantagem vitoriana, mas só depois de o VAR ter retificado o assistente, que havia anulado o golo de Hurtado por fora de jogo. Gradualmente, o Vitória foi perdendo gás e o Estoril reagiu, chegando ao empate já em tempo de compensações, por André Claro.



O segundo tempo abriu com nova vantagem vimaranense, com Raphinha a concluir um passe do recém-entrado Rafael Martins.



O Estoril não se rendeu e Eduardo obrigou Douglas a uma grande defesa. O 3-1 surgiu no final por Héldon.