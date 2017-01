Vitória de Guimarães vence dérbi minhoto

O Vitória de Guimarães aproximou-se este domingo do terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer no reduto do Sporting de Braga, que ocupa precisamente o último lugar do pódio, por 2-1, na 19.ª jornada.

O central Josué, aos 10 minutos, e o avançado brasileiro Soares, aos 16, apontaram os tentos dos vimaranenses, enquanto o sérvio Stojiljkovic marcou, aos 90+3, para os anfitriões, já reduzidos a 10, face à expulsão de Velázquez, aos 86.

Na tabela, o 'onze' de Pedro Martins passou a somar 34 pontos, contra 35 do Sporting, quarto, e 36 do Sporting de Braga, terceiro, numa tabela liderada pelo tricampeão em título Benfica, com 45, seguido pelo FC Porto, com 41.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito