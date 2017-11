Vitória de Guimarães avança para os 'oitavos' da Taça de Portugal

Equipa venceu o Feirense por 2-1.

Por Lusa | 22:16

O Vitória de Guimarães qualificou-se este domingo para os oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, ao vencer por 2-1 na receção ao Feirense, em jogo da quarta eliminatória da competição.



O cabo-verdiano Heldon, aos quatro minutos, e o brasileiro Raphinha, aos 58, marcaram os golos dos vimaranenses, enquanto João Silva, aos 78, reduziu para a formação de Santa Maria da Feira, que ficou em inferioridade numérica, por expulsão do haitiano Jean Sony, aos 48.



O Vitória de Guimarães, finalista em 2016/17, tornou-se na oitava equipa da I Liga apurada, juntando-se a Sporting, FC Porto, Benfica, Rio Ave, Desportivo das Aves, Moreirense e Marítimo. Nos oitavos de final vão estar também quatro equipas do segundo escalão, casos de Santa Clara, Académica, União da Madeira e Cova da Piedade, e outras tantas do terceiro: Farense, Vilaverdense, Praiense e Caldas.