Vitória de Guimarães vence Marselha por 1-0

Durante a tarde, os adeptos e jogadores da equipa francesa agridem-se no relvado em Guimarães.

Por Lusa | 22:03

Um golo de Hurtado permitiu esta quinta-feira ao Vitória de Guimarães vencer na receção aos franceses do Olympique Marselha por 1-0, resultado que permite aos vimaranenses reentrar na luta pelo apuramento para os 16 avos de final.



O tento do avançado colombiano surgiu já na reta final da partida, aos 80 minutos, tendo o triunfo da equipa portuguesa a relançado na luta pelo apuramento, apesar de ainda ocupar o último lugar do grupo I.



Os austríacos do Salzburgo, que esta quinta-feira empataram 0-0 em casa com os turcos do Konyaspor, comandam o grupo com oito pontos, sendo seguidos pelo Marselha com seis, enquanto o Konyaspor é terceiro com os mesmos quatro pontos do Vitória, quarto classificado, quando faltam duas rondas para o termo desta fase.