Vitória de Setúbal 1-0 Sporting

1' - Beto evita o primeiro do Setúbal. Remate de Nuno Santos já dentro da área, com o guarda-redes a desviar para fora.



0' - Começa a partida no Bonfim!



Onze do Sporting: Beto, Esgaio, Coates, Douglas, Jefferson, William, Markovic, Elias, Campbell; Bryan Ruiz e Castaignos.



Onze do Vitória de Setúbal: Bruno Varela, Vasco Fernandes, Fábio Cardoso, Venâncio, Nuno Pinto, Costinha, Mikel Agu, João Amaral, Vasco Costa, Nuno Santos e Edinho.



O Sporting procura esta quarta-feira juntar-se ao Moreirense nas meias-finais da Taça da Liga em futebol, na deslocação ao estádio do Vitória de Setúbal, em jogo da terceira e última jornada do grupo A.



A equipa lisboeta lidera o agrupamento com seis pontos, três de vantagem para Setúbal e Varzim, e necessita apenas de um empate no Bonfim para seguir em frente, enquanto os sadinos precisam de vencer, se possível por mais de um golo, para poderem usufruir da vantagem dos golos marcados.



O Sporting, quarto classificado do campeonato, volta a visitar o estádio da equipa setubalense, nona posicionada, três semanas depois de ter eliminado os sadinos nos oitavos de final da Taça de Portugal, ao vencer por 1-0, com um golo do avançado holandês Bas Dost.



O jogo reedita também a final da primeira edição da prova, dominada pelo Benfica, detentor de sete dos nove títulos possíveis, na qual o Setúbal conquistou o seu único troféu, ao vencer os 'leões' no desempate por grandes penalidades.



Por seu lado, o Varzim precisa de vencer o Arouca e beneficiar do triunfo do Vitória sobre o Sporting, tendo ainda que vencer por uma diferença superior à dos sadinos.

Bryan Ruiz aparece ao segundo poste, mas Vasco Fernandes consegue cortar.Cruzamento longo de Esgaio, mas Campbell atrasou-se e não chegou a tempo.Amarelo mostrado a Esgaio.Cruzamento da esquerda deNuno Santos, mas o remate de primeira de João Amaral sai muito torto.Vasco Costa remata por cima.Fora de Jogo tirado a Campbell.Coates cabeceia mal a bola na sequência de um canto e o esférico acaba por sair ao lado.Canto batido por Nuno Pinto. O central supera a defesa leonina e depois de cabecear ao ferro atira para o fundo das redes de Beto.Cruzamento de Campbell à procura de Castaignos, mas Varela acaba por segurar o esférico.Grande oportunidade para o Sporting. Elias recebe já dentro da área, mas o remate acaba por embater em Vasco Fernandes. Na sequência da jogada o brasileiro voltou a rematar, mas atirou ao lado.Boa jogada de ataque do Vitória de Setúbal, mas é assinalado fora de jogo. A bola ainda embateu no ferro.Campbell cruza da esquerda mas Bruno Varela agarrou a bola.