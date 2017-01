Vitória de Setúbal-Benfica

--------O Benfica vai tentar repor esta segunda-feira a vantagem que leva na I Liga de futebol em quatro pontos, quando defrontar o Vitória de Setúbal no estádio do Bonfim, em jogo da 19.ª jornada da I Liga de futebol.Os 'encarnados', que chegam a Setúbal numa fase menos boa, depois de terem sido eliminados nas meias-finais da Taça da Liga pelo Moreirense, vencedor da prova, e de terem há duas jornadas empatado em casa com o Boavista 3-3, precisam de somar os três pontos para manterem o FC Porto, vencedor no sábado em casa do Estoril-Praia por 2-1, à distância de quatro pontos.Do outro lado apresenta-se um Vitória de Setúbal igualmente eliminado nas meias-finais da Taça da Liga, frente ao Sporting de Braga, mas que está a realizar um campeonato tranquilo, no qual 'roubou' pontos em casa ao FC Porto, enquanto, na segunda jornada da primeira volta, foi empatar à Luz 1-1.