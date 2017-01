Vitória de Setúbal-Benfica realiza-se na segunda-feira

Programa 19.ª jornada:



- Sexta-feira, 27 jan:



Boavista - Belenenses, 20h30 (Sport TV)



- Sábado, 28 jan:



Tondela - Desportivo de Chaves, 11h45 (Sport TV)



Nacional - Arouca, 16h00 (Sport TV)



Vitória de Guimarães - Marítimo, 16h00 (Sport TV)



Estoril-Praia - FC Porto, 18h15 (Sport TV)



Sporting - Paços de Ferreira, 20h30 (Sport TV)



- Segunda-feira, 30 jan:



Vitória de Setúbal - Benfica, 20h00 (Sport TV).



- Quinta-feira, 02 fev:



Moreirense - Feirense, 19h00 (Sport TV).



Rio Ave - Sporting de Braga, 21h00 (Sport TV).



O jogo entre Vitória de Setúbal e Benfica, da 19.ª jornada da I Liga de futebol, disputa-se na segunda-feira a partir das 20h00, anunciou esta sexta-feira a Liga Portuguesa de Futebol (LPFP).A marcação deste jogo dependia do resultado das equipas nas meias-finais da Taça da Liga, com ambas a serem eliminadas - o Setúbal pelo Sporting de Braga (3-0) e o Benfica pelo Moreirense (3-1) - e por isso a ficarem fora da final de domingo.Assim, Sporting de Braga e Moreirense jogarão apenas a 19.ª jornada do campeonato na quinta-feira, com a equipa de Moreira de Cónegos a receber o Feirense (19h00) e os bracarenses a visitarem o Rio Ave (21h00).