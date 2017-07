Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitória de Setúbal sofre primeira derrota da pré-época, face ao Bétis

O único golo do conjunto da Liga espanhola foi apontado por Nahuel, aos 53 minutos.

Por Lusa | 23:03

O Vitória de Setúbal, da I Liga portuguesa de futebol, perdeu hoje por 1-0 com o Bétis, em Lepe, Espanha, num jogo de preparação, sofrendo o primeiro desaire da pré-temporada, depois de quatro vitórias.



O único golo do conjunto da Liga espanhola foi apontado por Nahuel, aos 53 minutos, num remate de fora da área, em zona frontal, à baliza defendida por Pedro Trigueira.



Já com os reforços César e Gonçalo Paciência, cedidos por Benfica e FC Porto, respetivamente, à sua disposição, o treinador José Couceiro manteve ambos no banco de suplentes.



No sábado, o Vitória de Setúbal, que estagiou durante uma semana na Isla Canela, em Espanha, defronta em Albufeira os ingleses do Sheffield Wednesday (20:00).