Vitória de Setúbal vence Moreirense por 2-0

Depois do 2-0, os sadinos controlaram as operações, não dando veleidades aos cónegos não fizeram um único remate enquadrado com a baliza nos 90 minutos para reentrar na discussão do jogo.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Dois pontapés fantásticos de João Amaral e Edinho, nos primeiros 15 minutos de jogo, valeram ontem ao V. Setúbal um triunfo tranquilo, por 2-0, sobre o Moreirense.Depois de sete jornadas sem vencer no campeonato, os comandados de José Couceiro, que na ronda anterior empataram no reduto do FC Porto (1-1), não só reencontraram os êxitos como aumentaram para 17 pontos a distância para os lugares de despromoção.Já o Moreirense, que ontem estreou no Bonfim o treinador Petit, somou a nona partida sem vencer, mantendo-se na antepenúltima posição da classificação, à frente de Nacional e Tondela, em vésperas de defrontar o líder Benfica.