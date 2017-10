Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitória em ponto morto

Fantástico pontapé de Jonas, logo aos 2 minutos, deu vantagem, mas defesa adormeceu e permitiu empate.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 02.10.17

Conhecedor do empate de Alvalade, o Benfica não foi além de um empate na Madeira, frente ao Marítimo, e manteve tudo na mesma no que à frente da classificação diz respeito. Jonas até colocou as águias em vantagem logo no início, mas o jogo nunca esteve controlado e o Marítimo aproveitou para igualar numa desatenção defensiva. Novo tropeção da turma de Rui Vitória.



Do desastre de Basileia, apenas caiu do onze Zivkovic, entrando Salvio. Varela nem no banco. Quanto ao jogo, o técnico encarnado tinha assumido que temia a eventual ansiedade de quem quer voltar rapidamente aos bons resultados. Sem problemas nesse aspeto. Nem dois minutos volvidos e Jonas já tinha pegado ‘nas pistolas’ para resolver. Um tiraço ao ângulo da baliza de Charles descansou a equipa. Se calhar, em demasia.



O Marítimo respondeu à entrada forte, ganhando o meio- -campo de um terreno mesmo muito complicado de se jogar. Ricardo Valente e Fábio China ameaçaram Júlio César com bons remates de longe. Já nas águias, o perigo passava quase sempre por Jonas, perto do segundo aos 32 minutos. Vantagem do Benfica ao intervalo.



Essa dicotomia de perigo ofensivo e tremideira na defesa manteve-se na segunda metade. Cervi desperdiçou e Salvio também não conseguiu bater Charles em situação privilegiada. Porém, o Marítimo nunca baixou os braços e Rodrigo Pinho obrigou Júlio César a uma fantástica defesa, aos 58’. Só que, aos 66’, o guardião brasileiro já nada conseguiu fazer. Cruzamento da direita, André Almeida a dormir e Ricardo Valente a empatar de cabeça.



Vitória foi ao banco puxar de Krovinovic e o jogo ficou mais partido. Aos 82’, Jardel escorregou e deixou Everton isolado. Valeu, uma vez mais, Júlio César a salvar o dia. No lado contrário, foi Jiménez a disparar para resposta de Charles. Salvio não conseguiu aproveitar a recarga. Apito final, tudo na mesma no campeonato e no Benfica. A crise ainda anda pela Luz.



"Faltou lucidez e clarividência"

Rui Vitória admitiu ontem que "faltou lucidez e clarividência" ao Benfica para sair vencedor do jogo com o Marítimo (1-1).



"Entrámos bem, fizemos um golo, num jogo muito disputado e competitivo. Sofremos o golo do empate num lance de que estávamos avisados, com os cruzamentos largos para a área", começou por referir Rui Vitória, acrescentando: "Se não fosse esse lance teríamos vencido."



Já sobre a possibilidade de poder ganhar pontos ao Sporting e FC Porto (0-0), referiu: "Queríamos os três pontos. Esta equipa tinha de mostrar que o que aconteceu na Basileia não é a nossa imagem.