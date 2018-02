Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitória empata com o Chaves nos descontos

Yohan Tavares marca para os sadinos aos 90+5 minutos.

Por Paulo Silva Reis | 08:35

Um golo de Tavares para lá da hora, no último lance do jogo, deu a igualdade a duas bolas ao V. Setúbal e gelou o Municipal de Chaves.



Com muito frio e o público ainda a entrar no estádio, Willian, aos 10’, inaugurou o marcador para a equipa da casa. Os transmontanos pareciam embalar para uma boa exibição, mas, aos 16 minutos, uma grande penalidade muito discutível de Jefferson sobre Vasco Fernandes proporcionou a Edinho a igualdade com que se chegou ao intervalo.



Na segunda metade, o jogo ganhou intensidade e seis minutos chegaram para Willian empolgar as bancadas com o seu segundo golo. Mas já depois da hora e até mesmo da compensação (90+5 minutos), Yohan Tavares gelou o estádio com o golo da igualdade.