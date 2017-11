Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitória ensina Douglas a defender

Trabalho específico para corrigir limitações evidenciadas pelo lateral nos últimos jogos.

Por António M. Pereira e João Pedro Óca | 10:50

Rui Vitória está empenhado em corrigir as lacunas defensivas de Douglas e tem desenvolvido um trabalho especial com o brasileiro nos últimos dias, apurou o CM.



Como ficou patente nos jogos em que foi utilizado, frente a Olhanense e Manchester United, o lateral-direito acusou muitas dificuldades no processo defensivo, tanto ao nível do posicionamento como nos duelos de um para um com os adversários. Identificados os problemas, a equipa técnica e o jogador procuram afincadamente corrigi-los para que não se voltem a repetir.



Logo a seguir à derrota em Inglaterra, contra o United, em que o lateral sofreu para travar jogadores como Martial ou Rashford, Rui Vitória admitiu que este tem processos a melhorar, mas tirou ilações positivas: "Apresentou uma capacidade ofensiva que agradou. Tem capacidade para integrar o ataque com qualidade, quer no jogo exterior quer no interior".



Foram estas características que despertaram a atenção dos responsáveis das águias para fechar o empréstimo com o Barcelona, tendo em conta, porém, as limitações físicas e defensivas.



Desde que chegou à Luz, no fim de agosto, o lateral tem sido afetado por lesões e ainda procura a melhor forma física.



PORMENORES

André Almeida é mais certo

André Almeida é um jogador que dá mais garantias do que Douglas no processo defensivo e deverá voltar ao onze, amanhã, frente ao V. Guimarães.



Bélgica puxa por Svilar

"Vamos falar com ele. Tem muito potencial", disse Roberto Martínez, selecionador da Bélgica, sobre Svilar, que terá optado por jogar pela Sérvia.



Nápoles vira-se para Grimaldo

O Nápoles voltou a centrar atenções na contratação de Álex Grimaldo, lateral-esquerdo do Benfica, na sequência da grave lesão do defesa Ghoulam. O clube italiano estuda outras opções, mas o espanhol é um dos principais alvos, segundo o jornal ‘Gazzetta dello Sport’.



Mendes pode facilitar Xadas

O Benfica continua a seguir de muito perto Bruno Xadas, tal como o CM noticiou em primeira mão em agosto, e o facto de o empresário Jorge Mendes deter parte do passe pode facilitar o negócio. O médio de 19 anos do Sp. Braga tem uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros.