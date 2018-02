Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitória esmagadora de Bruno de Carvalho

Presidente dos 'leões' sai com a posição reforçada após triunfo avassalador na Assembleia Geral extraordinária.

Por Mário Figueiredo e João Pedro Óca | 01:30

Bruno de Carvalho registou uma vitória esmagadora na assembleia geral do Sporting, garantindo uma votação bem superior aos 75% exigidos pelos estatutos para aprovação das mudanças estatutárias propostas. O presidente leonino, que tinha ameaçado abandonar o clube se não fossem aprovados os dois primeiros pontos da assembleia, saiu com os poderes reforçados, registando mesmo uma votação superior à que o elegeu em março de 2017 (86 por cento).



Bruno viu o primeiro ponto (alteração aos estatutos do clube) aprovado por 87,3 por cento. O ponto 2 (alteração ao regulamento disciplinar) passou com 87,8 por cento. O terceiro ponto foi o mais votado, com 89,55 por cento, e ditava a continuidade ou não desta direção à frente do clube.



No discurso de abertura, Bruno de Carvalho foi contundente contra os opositores. No da vitória manteve a corda esticada: "A partir de hoje [ontem] não há grupos, nem grupinhos no Sporting. Há órgãos sociais que têm a honra de os servir. Acabou o assunto dos sportinguistas e os sportinguistas aziados." O líder dos leões também visou os adversários, em especial o Benfica: "Podem pôr os emails do Sporting que lhes foram oferecidos, porque nunca seremos a vergonha que eles são."



Bruno apelou ainda aos sportinguistas para que "deixem de comprar jornais, de ver televisão portuguesa e que os comentadores do clube abandonem os programas televisivos". Só assim, referiu, manterá uma postura "mais discreta" e "longe do Facebook". Um discurso que teve efeitos imediatos, com adeptos a agredirem os jornalistas presentes em Alvalade.



Carlos Severino: "Foi só um empurrão"

Carlos Severino foi alvo de uma tentativa de agressão na assembleia geral do Sporting, acabando por sair do Pavilhão João Rocha escoltado por dois polícias que o levaram até ao seu carro. Os ânimos exaltaram-se ainda dentro do pavilhão, com o ex-candidato à presidência dos leões a ser rodeado por cerca de 15 adeptos.



"Foi só um empurrão de uma pessoa que parecia embriagada", disse à CMTV Carlos Severino, que deixou uma palavra de apreço às forças policiais: "Foram simplesmente impecáveis, mas também já tinha acautelado esta situação, pois sabia que havia uma situação organizada. Quando exercia o meu direito ao voto fui alvo de pressões. Era uma situação claramente encomendada. A minha família tinha-me pedido para eu não comparecer na assembleia, mas eu achei que devia ir e votar, sabendo os riscos que podia correr."



PORMENORES

AG com 6400 sócios

A assembleia geral do Sporting foi das mais concorridas de sempre com 6400 sócios a participarem no sufrágio que ditou a continuidade de Bruno de Carvalho.



Marta Soares elogia

Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da AG, enalteceu o civismo com que decorreu a reunião magna. "O Sporting ganha a consolidação de uma liderança. Bruno é um grande presidente", disse no final.