Vitória minimiza murro de Samaris

O técnico abordou ainda as dificuldades que a equipa sentiu em Moreira de Cónegos para chegar ao golo. "O importante é ganhar, nem que seja por 1-0. Há jogos ganhos com qualidade coletiva, com a qualidade individual, na raça, na bola parada. Isso faz as grandes equipas e os grandes grupos", explicou Rui Vitória.



Sobre o jogo com o Marítimo (as águias perderam na primeira volta, 2-1) disse: "A pressão existe sempre. É difícil para nós e para o adversário. O importante é ganhar. Estamos vivos e bem vivos", concluiu.



Rui Vitória minimizou ontem o murro de Samaris a Diego Ivo (Moreirense), no domingo passado, referindo que se tratou de um lance "que acontece em qualquer jogo" e que a situação só tem este impacto mediático por "se tratar de um jogador do Benfica".O técnico dos encarnados abordou o tema na conferência de lançamento do jogo desta sexta-feira (18h15) com o Marítimo, na Luz. "É uma das coisas que me enerva. Ele é um profissional de excelência. Tanta discussão por lances que acontecem em qualquer jogo. Além disso, se algum dos nossos jogadores estiver castigado ou lesionado joga outro", disse.Rui Vitória foi mais longe e quando questionado sobre se o Benfica ia agir internamente para castigar o ato do atleta, foi perentório: "Era o que faltava. Estas coisas até nos unem mais e aos benfiquistas. Estamos a falar de um grande profissional."