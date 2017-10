Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitória reforça confiança em Svilar

Bruno Varela não voltou a jogar após a derrota no Bessa. Técnico diz que pode tomar decisões diferentes em situações semelhantes.

Por Mário Morgado Ribeiro | 09:48

Rui Vitória já tinha garantido a titularidade de Svilar na Vila das Aves. O técnico do Benfica reforçou agora o voto de confiança ao belga, apesar do erro contra o Man. United.



"É neste momento o guarda-redes que tem as características que queremos. Tem aquilo que queremos. Vai errar mais vezes. É um jovem, tem muita qualidade e potencial, mas vai crescer e será de grande nível. Podem escrever isto", disse na antevisão do jogo da 9ª jornada da Liga frente ao Desp. Aves, hoje às 18h00.



Rui Vitória explicou o porquê de não ter mantido Bruno Varela, depois da derrota (2-1) com o Boavista, que desde então não voltou a jogar. Uma situação muito semelhante à de Svilar e que tem levantado a algumas dúvidas em relação à dualidade de critérios do treinador.



"As minhas tomadas de decisão podem ser diferentes com a mesma situação. Com o erro deste ou daquele, não tem que ser tomada a mesma decisão. O Varela tinha ido à seleção, voltou, continuou a jogar e depois entendemos que deveria haver uma mudança e entrou o Júlio [César]", esclareceu.



O treinador das águias recusou comentar as declarações de Sérgio Conceição, depois de o técnico do FC Porto ter criticado o tratamento dado ao guarda-redes do dragões José Sá, pelo erro frente ao Leipzig, e a forma mais branda com que se lidou com o golo sofrido de Svilar com o United.



"Se as outras casas mudam por conversas, por mais novo, mais velho, por e-mails, por telemóveis... não sei porquê", referiu.