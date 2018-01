Vlachodimos 'apresentado' no site do Benfica

Nome do jogador apareceu no site do plantel encarnado, mas já foi retirado.

Panathinaikos, não foi ainda confirmada.

O guarda-redes Odisseas Vlachodimos, tem sido apontado como um dos possíveis reforços do Benfica no mercado de Inverno.Esta terça-feira, a hipótese ganhou mais força quando alguns internautas repararam num alegado erro no site do plantel encarnado, onde apareceu, durante alguns momentos, o nome do jogador de 23 anos.A imagem rapidamente circulou pelas redes sociais, mas o alegado erro já não consta no site do plantel A contratação do guardião, que joga no