Volta: 90 anos sem Torre

O pelotão parte para a estrada no dia 4 de agosto em Lisboa e termina no dia 15 em Viseu

No ano em que a Volta a Portugal assinala o seu 90º aniversário, a organização da prova, que vai para a estrada entre 4 e 15 de agosto, não contemplou um final de etapa no ponto mais alto de Portugal continental: a serra da Estrela.



O pelotão até vai à Torre, mas a tirada acaba na Guarda. Pouco para um País cujas montanhas que fazem realmente a diferença são escassas. Os ‘portistas’ Amaro Antunes e Gustavo Veloso e o sportinguista Rinaldo Nocentini estão entre os favoritos, numa volta sempre imprevisível (como foi no ano passado, ver caixa ao lado), não pela qualidade dos ciclistas que vêm a Portugal, mas pelas diferenças que acabam por ser feitas em etapas teoricamente mais fáceis.



Mas voltando ao percurso em si, Lisboa – três anos volvidos – vai assistir, desta vez, à ‘Grande Partida’, com o prólogo do primeiro dia a percorrer 5,4 quilómetros espraiados junto ao rio Tejo, entre a avenida da Índia e a praça do Império. A cidade de Viseu vai receber os últimos 1.626,7 km da ‘Grandíssima’, no contrarrelógio individual que vai consagrar o vencedor deste ano.



A quarta etapa, com a subida à Senhora da Graça, e a sétima (Nossa Senhora da Assunção) são os momentos onde as diferenças se podem acentuar. Destaque ainda para a manutenção do famoso troço de terra do Rali de Portugal, o Salto da Pedra Sentada (6ª etapa) e para a inédita subida ao Monte Viso.



O humilde trabalhador de equipa que surpreendeu o pelotão em 2016



Rui Vinhas (W52-FC Porto) foi sempre um corredor de equipa, tímido e abnegado, um ‘gregário’ humilde, tão humilde como era o seu historial até conquistar a 78ª Volta a Portugal em bicicleta.



Em 2016, o ciclista, natural do Sobrado, esteve sete etapas de amarelo graças a uma fuga bem-sucedida ao quarto dia de prova, em que ganhou três minutos a todo o pelotão. Este ano vai voltar às funções de ‘gregário’ da formação portista. Até porque à frente dele estão Gustavo Veloso (vencedor em 12014 e 2015) e Amaro Antunes. Mas se surgir uma nova oportunidade.